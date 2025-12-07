В посольстві України оцінили перебіг перемовин зі США щодо мирного плану

Переговори між українською та американською делегаціями щодо мирного плану пройшли досить конструктивно. Водночас основні питання щодо територій та безпеки потребують додаткових обговорень.

Про це посольство України в США повідомило Суспільному, пише 24 Канал.

Як пройшли перемовини України та США щодо мирного плану?

За інформацією видання, зустріч української та американської делегації пройшла конструктивно. Сторони зосередились на практичних питаннях та конкретних кроках. Попри досягнуті домовленості, основні питання щодо українських територій та гарантій безпеки залишаються відкритими. Обидві делегації намагаються працювати над реалістичними та прийнятними рішеннями.

У посольстві наголосили, що українська сторона шукає оптимальні способи врегулювання основних складнощів. А найближчим часом очікується детальний звіт Рустема Умєрова та Андрія Гнатова про перебіг переговорів.

Які питання можуть гальмувати мирну угоду?

Американський спецпредставник Кіт Келлог впевнений, що війна в Україні завершиться найближчим часом та додав, що США продовжують активно працювати для врегулювання цього питання.

Однак спецпредставник наголосив, що є деякі проблеми, які можуть гальмувати мирну угоду. Серед них – територіальні поступки та контроль над запорізькою АЕС. Він зізнався, що ці питання американцям було надзвичайно складно обговорювати як з Росією, так і з Україною.

Останні 10 метрів до мети завжди найважчі, ось де справді виникають розбіжності. Думаю, що ми перебуваємо на останніх 10 метрах у спробах покласти край цьому конфлікту,

– зауважив Келлог.

Що наразі відомо про результати мирних перемовин?