Віткофф заявив про намір обговорити із Зеленським шляхи завершення війни

Стів Віткофф після зустрічі в Москві планує провести переговори з президентом Зеленським. Він має намір схилити українського лідера до одного з визначених шляхів завершення війни.

Про це Віткофф сказав під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним.

Що наразі відомо від Віткоффа?

Спеціальний посланець президента США заявив, що після переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним планує передати Зеленському інформацію про результати переговорів і обговорити подальші кроки.

Як я вже сказав, після цієї зустрічі ми зустрічаємося з президентом Зеленським, ми його проінформуємо про те, яких результатів вдалося нам досягти в рамках цієї зустрічі, і спробуємо також переконати його в тому, що потрібно йти одним з обраних шляхів для успішного завершення цього конфлікту,

– сказав Стів Віткофф.

Зазначимо, діалог у російській столиці відбувся невдовзі після раунду тристоронніх консультацій за участю представників України, США та Росії в Абу-Дабі, де обговорювали комплекс складних питань, включно з територіальними аспектами та безпековими гарантіями.