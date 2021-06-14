Мирні протести не дають результату, – Гудков пояснив, як знищити режими Путіна і Лукашенка

У Росії бояться виходити протестувати на вулиці, бо зросли ризики. Мітинги у Білорусі довели росіянам, що навіть численні протести не призводять до результату, якщо немає розколу політичної еліти.

Про це в ефірі програми "Між іншим" заявив російський опозиційний політик Дмитро Гудков. Він наголосив, що люди розуміють, що попри 10 років періодичних мітингів, життя в Росії стає все гіршим, тому не бачать у цьому сенсу.

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Про протести в Білорусі та Росії

За його словами, у Білорусі та Росії відбуваються політичні протести. В основному виходять люди, які хочуть політичних змін та реформ. Вони здатні лише на мирні форми протесту.

В один момент люди зрозуміли, що мирний протест не дає результату. Однак ці політично-активні люди не готові до інших форматів,

– наголосив опозиціонер.

На думку Гудкова, згодом у Росії з'явиться також соціальний протест. "Це вже будуть інші люди, значно радикальніші підходи до вуличних акцій та до самого формату протесту", – пояснив він.

Як досягнути розколу політичної еліти

Політик переконаний, що коли у Росії об'єднаються політичний та соціальний протести, рейтинги Володимира Путіна і "Єдиної Росії" різко знизяться, що призведе до розколу політичної еліти.

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На думку опозиціонера, ці фактори призведуть до змін в Росії. Наступник Путіна буде змушений йти на діалог з суспільством та формувати стосунків із Заходом. Однак існує й інший варіант розвитку подій, коли протести можуть набути форми перевороту.

Чому росіяни бояться протестувати

За його словами, вихід на протести у Росії – це реальний ризик. Зокрема, там діє закон, який передбачає, що вихід на одинарні пікети карається 30 добами позбавлення волі. Водночас якщо стати учасником протесту тричі – є ризик потрапити у тюрму на 5 років.

Дуже велика ціна, яку люди платять за вихід на вулицю. Багато людей вважають безсенсовним ризикувати, коли "еліти" оточили Путіна, як ніколи,

– підкреслив він.

Гудков зауважив, що така позиція росіян зміниться. Однак наразі громадянське суспільство перебуває на тимчасовому спаді.