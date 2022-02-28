Мирний мітинг під час війни: люди вийшли з прапором під кордон з Білоруссю
Джерело:Суспільне Чернігів
Українці активно виступають за підтримку нашої держави. Люди вийшли з прапором під кордон з Білоруссю.
На вулиці вийшли громадяни села Добрянка. Відео публікували українські ЗМІ.
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Сусідів ніхто не чекає
Жителі населеного пункту повідомили сусідам, що ніхто їх не чекає в Україні. Також вони заспівали Гімн України.
Люди вийшли під кордон Білорусі: дивіться відео
Зауважимо, що білоруси підтримали Україну на референдумі. На одному із листків вони написали "Російський військовий окупант, іди на х**".
Повний текст публікації:
Мирний мітинг під час війни. Жителі села Добрянка вийшли з прапором під кордон з Білоруссю. Повідомили сусідам, що ніхто їх тут не чекає. І заспівали Гімн. Пишаємося неймовірно. Дякуємо вам.
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