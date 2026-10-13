США та Європа готують розширений мирний план для України: ЗМІ розкрили чотири ключові пункти

Сполучені Штати Америки та країни Європи розробляють спільну мирну пропозицію для завершення війни, яка передбачає 4 пункти. Тристоронній план також містить економічні та енергетичні домовленості між Києвом, Вашингтоном, Брюсселем і Москвою.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Що відомо про мирний план, який хочуть запропонувати Україні?

Розробка дипломатичної ініціативи активізувалася під час шестигодинної зустрічі в американському штаті Флорида. Консультації провели у клубі Shell Bay Golf Club переговорники Джаред Кушнер і Стів Віткофф за участю українських посадовців, а також представників Великої Британії, Франції та Німеччини.

Основна концепція проєкту полягає в розширенні масштабу проблеми та її рішення для досягнення територіального компромісу. Розроблена рамка включає чотири основні напрями, покликані забезпечити післявоєнну стабільність регіону.

Першим елементом є масштабна програма відбудови України за участю Світового банку та інвестиційної компанії BlackRock. Фінансовий каркас спрямований на відновлення інфраструктури, економіки та підтримку родин загиблих і поранених військовослужбовців.

Друга складова передбачає надання Києву безпекових зобов'язань з боку США та європейських держав. За словами американського посадовця, цей механізм буде еквівалентний дії статті 5 Договору НАТО у разі повторної агресії.

Третій блок охоплює енергетичну інтеграцію та скасування економічних обмежень проти Росії. Зокрема, розглядається можливість транспортування російських вуглеводнів до Європи з розподілом прибутків між Києвом і Москвою.

Четвертим і найскладнішим пунктом є фіксація припинення вогню уздовж нинішньої лінії зіткнення. Це означатиме збереження контролю Росії над тимчасово окупованими територіями, зокрема на Донбасі.

Однією з умов просування цієї ініціативи з боку Вашингтона є припинення українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Президент Дональд Трамп наполягає на зупинці атак на НПЗ, погрожуючи у разі відмови обмежити надання розвідувальних даних.

Нам потрібно зробити проблему та її вирішення більшими, щоб допомогти обом сторонам побачити післявоєнну ситуацію і піти на поступки,

– зазначив американський посадовець, обізнаний з перебігом консультацій.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося на нашому сайті, консультації у Флориді також стосувалися підготовки до зимового періоду та захисту енергетичної інфраструктури.