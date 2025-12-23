Є лише одна причина, яка змусить Путіна піти на замороження війни

Володимир Путін часто почав повторювати наративи про "історичні землі" й так звану "Новоросію". Він переконує, що Росія буцімто хоче миру, але готова воювати й далі.

Цікаво, що під час "прямої лінії" диктатор лише раз згадав про умови 2024 року. Як зауважив 24 Каналу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, Путін також не говорив про "Новоросію".

Крім цього, очільник Кремля переконував, що готовий воювати у 2026 році. Він говорив це під час зустрічі з міністром оборони Андрієм Білоусовим. Тому якщо Путін все-таки почне рухатися до замороження війни, для цього буде одна мета.

Він хоче сконцентрувати свої ресурси для збільшення наступальних спроможностей на майбутнє, налагодження економічних відносин зі США, чим власне Америка зараз шантажує Росію. А мета в цього одна – уникнути поглиблення залежності від Пекіна,

– підкреслив Валерій Клочок.

Наразі Росія ще не на 100% залежить від Китаю. Цей відсоток справді дуже високий, але для Кремля замороження війни – шанс втриматися на плаву як геополітичний гравець.

Сьогодні для путінського режиму випав унікальний шанс хоч трохи повернутися у світову політику. Якщо вони ним не скористаються, то загрузнуть у війні. Звісно, європейці нас підтримуватимуть, але Європа зацікавлена спрямовувати кошти у свою оборону.

Отже, ситуацію треба розглядати комплексно. Адже про хід переговорів добре знає Китай. Тому варто грамотно вибудувати діалог зі США, адже ми маємо унікальний шанс підписати історичну угоду, яка буде ратифікована у Конгресі.

