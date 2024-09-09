Росія збереже захоплені території: Шольц готує "мирний план" закінчення війни в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц невдовзі представить "мирний план" закінчення російсько-української війни. Він передбачає збереження за Росією раніше захоплених українських територій.

За даними видання, Шольц планує увійти в історію як "канцлер миру", використавши війну в Україні, аби повернути втрачені позиції в політичному рейтингу.

Дивіться також Сирський відповів, чи була вже можливість завершити цю війну

Політичні мотиви Шольца

Видання пише, що Шольц був приголомшений результатами виборів у Тюрингії та Саксонії. Він одержимий чутками про те, що можлива поразка 22 вересня в Бранденбурзі може змусити його зробити крок назад.

Тож, "канцлер вирішив розіграти українську карту, щоб вибратися з глухого кута".

План передбачає передачу територій

Джерела в парламенті повідомили, що канцлер Німеччини працює разом із деякими однопартійцями "над свого роду "Мінськими угодами", які передбачають можливість передачі частин української території Москві.

При цьому джерело зазначає, що "канцлер хоче прогнути Україну за будь-яку ціну".

Шольц про необхідність переговорів

Німецький канцлер вважає, що настав час обговорення миру в Україні.

Ба більше, за словами Шольца, він уже обговорив це з президентом України Володимиром Зеленським, з яким у нього "хороші" стосунки. Той нібито погодився, що Росія має бути присутня на наступній мирній конференції.