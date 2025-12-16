Зеленський розкрив, коли Росія отримає узгоджений мирний план від США

Президент України розповів, що американський мирний план може бути узгоджений вже за кілька днів. Після цього американські посланці представлять його Кремлю перед можливими подальшими зустрічами у США.

Про це пише 24 Канал із посиланням на AP.

Коли Росія отримає мирний план?

Володимир Зеленський пояснив журналістам, що проєкт мирного плану, який обговорювався зі США під час переговорів у Берліні, є цілком робочим. Водночас він застеріг, що деякі ключові питання — зокрема доля українських територій, окупованих російськими військами, – залишаються невирішеними.

За словами Президента України, пропозиції, які нині узгоджуються з американськими посадовцями для укладення мирної угоди з метою завершення майже чотирирічної війни з Росією, можуть бути фіналізовані вже за кілька днів. Після цього американські посланці представлять їх Кремлю перед можливими подальшими зустрічами у США наступними вихідними.

Зеленський застеріг, що у разі відмови Путіна від дипломатичних зусиль Україна очікує посилення західного тиску на Москву, зокрема жорсткіших санкцій і додаткової військової допомоги для оборони. У разі провалу дипломатії Київ добиватиметься посилення систем протиповітряної оборони та отримання далекобійного озброєння.

Як на мирний процес реагують у Кремлі?