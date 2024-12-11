Політтехнолог назвав одну людину, якої справді боїться Путін

Під час зустрічі в Парижі український президент обговорював з Дональдом Трампом шляхи завершення війни. Згодом Володимир Зеленський заявив, що Трамп і Сі Цзіньпін – це єдині, кого боїться російський диктатор Владімір Путін.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен зауважив 24 Каналу, що колись очільник Кремля справді боявся цих двох людей, втім зараз ситуація змінилася. Причиною стала надто лояльна та поміркована політика Заходу.

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Кого насправді боїться Путін

Тепер очільник Кремля розуміє, що наявність ядерної зброї є для нього 100% захистом. Путін боявся Трампа, бо він рішучий, наприклад, міг віддати наказ ліквідувати важливу персону в Ірані. Але згодом диктатор побачив, що ніхто не збирається боротися з ядерною державою.

У часи Другої світової війни діяла потужна антигітлерівська коаліція. Натомість зараз ми бачимо, як світ реагує на погрози Росії вдарити "Орешником". Страх ескалації чомусь переважає та зупиняє від рішучих кроків.

Але я назву людину, яку справді може боятися Путін. Це президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він колись збив російський винищувач і навіть не задумувався про ядерну відповідь. Зараз фактично Ердоган забрав у Путіна Сирію, побачивши, що він слабкий,

– сказав Борис Тизенгаузен.

Довідково! Російський винищувач збили у листопаді 2015 року на сирійсько-турецькому кордоні. Туреччина заявила, що атакувала військовий літак, який порушував її повітряний простір.

Тому за рівнем рішучості саме Ердогана може найбільше боятися Путін. Щодо Китаю, то Росія залежна від цієї країни, але не можна говорити про особливий страх перед Сі Цзіньпіном. Несподіваність Трампа – це "чорний лебідь" для Путіна, але він вже його вивчив.

Якими можуть бути переговори з Росією

Трамп не звик до відмов, тому навряд чи буде готовий почути це від Путіна, коли запропонує провести переговори щодо війни. Ба більше, він вже заявляв, що вимоги Росії про контроль над 4 областями України та над Кримом є нереалістичними.

Трамп, незалежно від результатів переговорів, битиме по цінах на нафту. Це стане серйозним ударом по доходах Росії. Я не думаю, що Трамп довго говоритиме з Путіним. Він покаже йому умови, якщо вони не підходять, тоді розмова буде іншою,

– підкреслив Тизенгаузен.

Важливий момент також полягає в тому, що після інавгурації демократи почнуть згадувати Трампу його заяви про закінчення війни за 24 години. Звісно, він не захоче таке чути й проявить рішучість.