Чи привезли США "мирний план" Трампа до Мюнхена: у Зеленського відповіли

У Мюнхені триває безпекова конференція. В Офісі президента розповіли, чи привезли Сполучені Штати "мирний план" Дональда Трампа.

Окрім цього, глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що відбулась зустріч з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, держсекретарем США Марком Рубіо та спецпредставником з питань російсько-української війни Кітом Келлогом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Єрмака в ефірі телемарафону.

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Чи представили Сполучені Штати "мирний план" у Мюнхені

Єрмак зазначив, що незадовго до Мюнхенської конференції з безпеки у ЗМІ писали, що спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог привезе до Мюнхену "мирний план" президента США. Однак, Келлог спростував це твердження та такого плану, в принципі, не було.

Він також додав, що було б дивно почути якийсь план, який був би не узгодженим з українською стороною. Окрім цього, Єрмак прокоментував зустрічі з представниками нової адміністрації Сполучених Штатів.

Це не просто формальність. Була дуже предметна розмова. Головне, що США зацікавлені в тому, щоб дійсно припинити війну, щоб це закінчення війни відбулося та настало не просто термінове перемир'я, а стабільний мир. Вони чітко розуміють, що Україні потрібні гарантії безпеки,

– каже глава Офісу президента.

Єрмак зауважив важливість того, що почався конкретний процес, консультації, розмови та роботи команд на найвищому рівні. А також додав, що, ймовірно, українська сторона працюватиме з США у щоденному режимі, щоб створити план закінчення війни.

Зазначимо, що раніше Єрмак заявив, що Україна очікує на приїзд Келлога до Києва найближчим часом. Він також повідомив, що давно знайомий з політиком і вважає його хорошим вибором Трампа на посаду спецпредставника.