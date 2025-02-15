Чи привезли США "мирний план" Трампа до Мюнхена: у Зеленського відповіли
- Кіт Келлог спростував інформацію про привезення "мирного плану" Трампа до Мюнхена.
- Єрмак зазначив, що США зацікавлені в стабільному мирі та гарантіях безпеки для України.
- Ймовірно, Україна буде працювати з США у щоденному режимі для створення плану закінчення війни.
У Мюнхені триває безпекова конференція. В Офісі президента розповіли, чи привезли Сполучені Штати "мирний план" Дональда Трампа.
Окрім цього, глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що відбулась зустріч з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, держсекретарем США Марком Рубіо та спецпредставником з питань російсько-української війни Кітом Келлогом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Єрмака в ефірі телемарафону.
Дивіться також Прямо зараз Келлог розмовляє з Єрмаком, – Зеленський
Чи представили Сполучені Штати "мирний план" у Мюнхені
Єрмак зазначив, що незадовго до Мюнхенської конференції з безпеки у ЗМІ писали, що спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог привезе до Мюнхену "мирний план" президента США. Однак, Келлог спростував це твердження та такого плану, в принципі, не було.
Він також додав, що було б дивно почути якийсь план, який був би не узгодженим з українською стороною. Окрім цього, Єрмак прокоментував зустрічі з представниками нової адміністрації Сполучених Штатів.
Це не просто формальність. Була дуже предметна розмова. Головне, що США зацікавлені в тому, щоб дійсно припинити війну, щоб це закінчення війни відбулося та настало не просто термінове перемир'я, а стабільний мир. Вони чітко розуміють, що Україні потрібні гарантії безпеки,
– каже глава Офісу президента.
Єрмак зауважив важливість того, що почався конкретний процес, консультації, розмови та роботи команд на найвищому рівні. А також додав, що, ймовірно, українська сторона працюватиме з США у щоденному режимі, щоб створити план закінчення війни.
Зазначимо, що раніше Єрмак заявив, що Україна очікує на приїзд Келлога до Києва найближчим часом. Він також повідомив, що давно знайомий з політиком і вважає його хорошим вибором Трампа на посаду спецпредставника.