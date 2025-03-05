Франція, Велика Британія та Україна завершать розробку мирного плану за лічені дні, – Reuters
- Франція, Велика Британія та Україна планують завершити розробку мирного плану за кілька днів, щоб представити його США для покращення українсько-американських відносин.
- Мирний план передбачає початкове коротке перемир'я та подальші ширші гарантії безпеки, причому США мають грати ключову роль у цьому.
Дипломати Франції, Великої Британії та України прагнуть закінчити розробку мирного плану за кілька днів. Планується, що він буде представлений США та допоможе українсько-американським відносинам перед можливими переговорами у Вашингтоні.
Відомо, що французький президент Макрон і великобританський прем'єр Кір Стармер уже провели декілька дзвінків окремо з Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським після їхньої сварки у Білому домі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.
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Що передбачатиме мирний план
Мирний план передбачатиме спочатку коротке перемир'я, а згодом ширші гарантії безпеки. У Великій Британії та Франції стверджують, що США будуть потрібні для цих майбутніх гарантій.
Ми плануємо скласти цей план за кілька днів, а не за тижні,
– сказав високопоставлений європейський дипломат.
Військове керівництво планує завершити свою частину протягом наступного тижня.
Інші деталі цього плану не розголошуються.
Ще один дипломат сказав, що ідея полягала в тому, щоб підготуватися до більш здорового діалогу між Вашингтоном і Києвом, а також, щоб донести Штатам, що Росія – агресор.
Один із можливих варіантів – це часткове одномісячне перемир'я, під час якого діятиме заборона на атаки з повітря та моря, а також на енергетичну інфраструктуру. Виняток – наземні бої.
До слова, президент Зеленський також прокоментував підготовку мирного плану. За його словами, робота дійсно триває у пришвидшеному режимі.
Глава держави також наголосив на важливості присутності Європи за столом переговорів.