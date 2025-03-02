Стармер сказав, чи знайдеться місце Росії у мирному плані ЄС

Європа активно шукає шляхи, як зупинити війну в Україні. Під час саміту в Лондоні було прийнято декілька важливих рішень, зокрема, розроблять план, який потім покажуть США.

ЄС хоче продовжити санкції проти Росії і максимально посилити Україну. Журналістів цікавило також, якою буде роль Росії у майбутній мирній угоді. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресконференцію Кіра Стармера.

Дивіться також Гроші на ракети і план зі США для України: Стармер назвав підсумки саміту в Лондоні

Чи залучить Європа росіян до свого мирного плану

Британський прем'єр дав недвозначну відповідь.

Звісно, нам потрібно буде посадити Росію за стіл переговорів. Але ми не можемо дозволити росіянам диктувати свої умови, інакше ми не просунемося,

– чітко сказав Стармер.

Він додав: мирна угода має містити гарантії, інакше це буде те саме, що раніше – припинення вогню без жодних зобов'язань. І, звісно, Росія неодмінно скористається такою нагодою, щоб порушити домовленість.

Цікаво, що цього дня Володимир Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III. Він знову був не в костюмі, що викликало обговорення серед журналістів та інтернет-користувачів. Британські ЗМІ спокійно поставилися до цього, вони не вважають, що це ознака неповаги. Звичайні люди зазначили, що Зеленський виглядає як "свій хлопець".

А деякі українські стилісти переконані: Трамп мислить старими категоріями, де костюм і краватка – ознаки "крутого хлопця", ділової людини, політика тощо. А Зеленський хоче впливати не словом, а ділом, тож він не має потреби надягати костюм під час війни – світ чує його і так.