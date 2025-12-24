Росія має вивести свої війська з 4 областей для набрання чинності мирної угоди, – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що для набрання чинності мирної угоди Росія має вивести свої війська з Сумської, Дніпропетровської, Миколаївської та Харківської областей.
- Документ між Україною, США, Європою та Росією складається з 20 пунктів і визначає основи завершення війни.
Володимир Зеленський розповів про рамковий документ між Україною, США, Європою та Росією, який складається з 20 пунктів. Ця угода визначає базові засади завершення війни, зокрема виведення російських військ із Сумщини та інших областей.
Володимир Зеленський повідомив на зустрічі з журналістами.
Що відомо про українські території в мирному плані?
Документ, за словами Зеленського, є базовим політичним документом про завершення війни.
Він додав, що одним із положень документа є виведення російських військ із території України. Зокрема, у пункті 14 йдеться про територіальний аспект. Для набрання чинності угоди Росія має вивести свої війська з Сумської, Дніпропетровської, Миколаївської та Харківської областей.
Президент наголосив, що нинішній документ є драфтом і ще не погоджений усіма сторонами. За його словами, рамковий план пройшов тривалий етап доопрацювання та еволюції – від початкового варіанту з 28 пунктів до нинішніх 20. Попри це, у документі вже сформована логіка того, як може відбуватися завершення війни.
Що відомо про інші пункти мирного плану?
Україна пропонує США спільне управління Запорізькою АЕС за формулою 50 на 50 у мирній угоді. Для реалізації пропозиції потрібно відновити та демілітаризувати станцію, Енергодар і Каховську ГЕС, а також забезпечити роботу персоналу.
Україна наполягає на закріпленні конкретної дати вступу до ЄС як частини мирної угоди та безпекових гарантій, обговорюючи можливість членства з США.