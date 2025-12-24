Росія має вивести свої війська з 4 областей для набрання чинності мирної угоди, – Зеленський

Володимир Зеленський розповів про рамковий документ між Україною, США, Європою та Росією, який складається з 20 пунктів. Ця угода визначає базові засади завершення війни, зокрема виведення російських військ із Сумщини та інших областей.

Про це Володимир Зеленський повідомив на зустрічі з журналістами, передає 24 Канал.

Дивіться також Зеленський розкрив, який компроміс щодо Запорізької АЕС пропонує Україна у мирній угоді

Що відомо про українські території в мирному плані?

Документ, за словами Зеленського, є базовим політичним документом про завершення війни.

Він додав, що одним із положень документа є виведення російських військ із території України. Зокрема, у пункті 14 йдеться про територіальний аспект. Для набрання чинності угоди Росія має вивести свої війська з Сумської, Дніпропетровської, Миколаївської та Харківської областей.

Президент наголосив, що нинішній документ є драфтом і ще не погоджений усіма сторонами. За його словами, рамковий план пройшов тривалий етап доопрацювання та еволюції – від початкового варіанту з 28 пунктів до нинішніх 20. Попри це, у документі вже сформована логіка того, як може відбуватися завершення війни.

Що відомо про інші пункти мирного плану?