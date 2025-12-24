Угода про мир: Зеленський сказав, коли набуде чинності повне припинення вогню
- Україна підготувала базовий документ про закінчення війни з 20 пунктів, який передбачає повне припинення вогню після погодження всіма сторонами.
- Документ буде винесений на ратифікацію парламенту або всеукраїнський референдум, можливо одночасно з виборами.
Україна разом з партнерами підготувала базовий документ про закінчення війни, який складається з 20 пунктів. Він передбачає, що повне припинення вогню набуде чинності після того, як усі сторони погодяться з цією угодою.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє 24 Канал.
Коли може настати перемир'я?
Володимир Зеленський заявив, що Україна значно наблизилась до фіналізації документів та проаналізував усі положення мирного плану. За його словами, останній 20-й пункт угоди передбачає зокрема повне припинення вогню на фронті.
Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню,
– пояснив президент.
Зазначається, що Україна також винесе цю угоду на ратифікацію парламенту та/або проведе всеукраїнський референдум для схвалення у форматі "так" чи "ні".
Зеленський додав, що Україна може вирішити провести вибори одночасно з референдумом.
Варто зазначити, що гарантії безпеки для країни набудуть чинності також лише за умови повної ратифікації угоди або її схвалення референдумом.
Який пункт угоди є найскладнішим?
Володимир Зеленський повідомив, що 14 пункт мирної угоди США передбачає, що в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях лінія розташування військ на момент укладання угоди визначатиметься фактичною лінією зіткнення.
Водночас другим підпунктом передбачено створення робочої групи, яка має визначити параметри переміщення сил для припинення бойових дій.
За словами президента, також група має напрацювати умови можливих майбутніх спеціальних економічних зон.