Угода про мир: Зеленський сказав, коли набуде чинності повне припинення вогню

Україна разом з партнерами підготувала базовий документ про закінчення війни, який складається з 20 пунктів. Він передбачає, що повне припинення вогню набуде чинності після того, як усі сторони погодяться з цією угодою.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє 24 Канал.

Коли може настати перемир'я?

Володимир Зеленський заявив, що Україна значно наблизилась до фіналізації документів та проаналізував усі положення мирного плану. За його словами, останній 20-й пункт угоди передбачає зокрема повне припинення вогню на фронті.

Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню,

– пояснив президент.

Зазначається, що Україна також винесе цю угоду на ратифікацію парламенту та/або проведе всеукраїнський референдум для схвалення у форматі "так" чи "ні".

Зеленський додав, що Україна може вирішити провести вибори одночасно з референдумом.

Варто зазначити, що гарантії безпеки для країни набудуть чинності також лише за умови повної ратифікації угоди або її схвалення референдумом.

Який пункт угоди є найскладнішим?