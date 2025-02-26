Росія має заплатити за частину наданої допомоги США Україні, – кандидат у президенти Польщі

Кандидат у президенти Польщі від Громадянської коаліції Рафал Тшасковський заявив, що Європа має бути готова підтримувати Україну ще більше. Водночас він наголосив, що США ще не ухвалили жодного рішення щодо допомоги для Києва.

Про це заявив чинний мер Варшави Рафал Тшасковський під час пресконференції, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Про що заявив Тшасковський

Тшасковський зазначив, що поки рано судити про підтримку України з боку США. Однак, за його словами, ЄС має робити більше. Він нагадав, що європейські країни, разом із Польщею, вже надали більше підтримки ніж Сполучені Штати.

Звичайно, всі знають, що без європейської підтримки та участі ми не зможемо гарантувати мир в Україні. Як тільки ми досягнемо, я сподіваюся, якнайшвидшого миру в Україні, тоді нам доведеться відбудовувати її, і в цьому буде наша роль,

– сказав він.

Кандидат у президенти Польщі також відзначив політику президента Франції Еммануеля Макрона та його зустріч з американським візаві Дональдом Трампом.

"Було очевидно, що президент Макрон намагався якомога більше резонувати з президентом Трампом і пояснити позицію Європи в дружній, позитивній формі. А також пояснити й те, що Європа зробила до цього часу. Я думаю, що саме так, у дружній розмові в дусі співпраці, це саме те, що повинні робити європейські лідери", – сказав Рафал Тшасковський.

Він зазначив, що європейські лідери не мають судити щодо бажання США отримати компенсацію за допомогу Україні. Втім, мер Варшави згоден, що платити мають не українці.

"Я згоден з президентом Макроном, що саме росіяни повинні заплатити, можливо, за частину американської допомоги, а не українці. Я згоден з президентом Макроном, що необхідно повторювати американцям, що ми витратили більше грошей на підтримку України, і тут дійсно ця інформація дуже потрібна, і вона не є поширеною, на мою думку, навіть у Європі", – сказав він.