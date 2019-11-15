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      "Мирные" инициативы урегулирования конфликта на Донбассе: как Кремль решил выйти сухим из воды

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      Владимир Путин / newtimes.kz

      Народная мудрость гласит, что дьявол кроется в деталях. Другая, не менее мудрая сентенция предостерегает от врагов, делающих вам подарки. Так что когда президент страны-агрессора вдруг делает предложение с позитивным знаком, стоит внимательно его изучить. Если не хотим остаться в дураках.

      Вчера Путин предложил провести разведение войск по всей линии разграничения в Донбассе. Казалось бы – хорошее дело в общем контексте процесса. Количество обстрелов должно сократиться, если враг не подключит артиллерию. Но с чего бы вдруг Путин так захотел мира? И если он действительно так настроен – почему просто не выведет войска из ОРДЛО? Все просто – он снова хочет всех обмануть.

      К теме: Путин хочет, чтобы Украина договаривалась об особом статусе Донбасса с оккупантами

      "Голубь мира"

      Мирные инициативы Путина, естественно, сопровождаются двумя условиями. Заголовки в лояльных Москве или просто невнимательных СМИ действительно получились красивыми. В них один бит информации – Путин предлагает масштабное разведение войск. Даже не упоминают, что разведение украинских и "российских плюс сепары" войск предлагают провести не на украино-российской границе, а по территории Украины.

      Теперь об условиях. После разведения войск, по мнению российского президента, там должна остаться серая зона. Никаких патрулей Нацполиции и Нацгвардии. Цитирую его выступление на саммите БРИКС:

      "Мы видим заявления официальных лиц, что в зону, откуда уже отвели войска с тяжелым вооружением, могут вернуться другие вооруженные формирования – и полиция, и Нацгвардия Украины. Ну, тогда все тоже самое будет сделано со стороны ополченцев".

      Вопросы есть? И это промежуточное условие разведения войск.

      Давняя мечта Москвы

      Второе условие куда более принципиальное. Путин заявил, что Украина должна принять закон об особом статусе Донбасса. И не такой, какой нравится украинским политикам (большинству никакой не нравится), а тот, что устроит боевиков. И значит (давняя мечта Москвы) Украина свой законопроект должна согласовывать с боевиками. То есть Киев и Донецк с Луганском должны сесть за стол переговров. Под патронатом "миротворца" из Кремля. И найти компромисс, который устроит этого самого "миротворца". В принципе, 12 ноября представитель РФ в контактной группе в Минске уже потребовал от Украины вести прямые переговоры с боевиками. Так что ничего нового. При таком развитии событий вопрос российской агрессии автоматически снимается с повестки дня. Картина маслом – в Украине "гражданская война между хунтой в Киеве и свободолюбивым народом Донбасса". А Москва – миротворец. Несправедливо обвиненный в агрессии.

      В результате санкции снимаются автоматически – какие санкции для миротворца, впору говорить о компенсации затрат. Кстати, выплачивать за разрушенную инфраструктуру в Донбассе и вывезенные в РФ заводы Кремль платить тоже не будет – это же внутриукраинский конфликт. Восстановление Донбасса, компенсации пострадавшим боевикам и даже выплата каких-то репараций за агрессию – все из госбюджета Украины, который наполнят другие регионы. Донбасс получает удобный РФ особый статус, боевики превращаются в народную милицию, регион действительно только формально считается украинским, а по факту управляется из Москвы. Украина только финансирует весь этот блэк-джек со шлюхами по защищенной статье бюджета. Роскошное мирное предложение от Путина, вы не находите? Дьявол действительно кроется в деталях. И, похоже, работает в Кремле консультантом и идейным вдохновителем.

      Автор: Кирилл Сазонов
      Источник: site.ua

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      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Володимир Путін Публікації
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