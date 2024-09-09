Зеленський призначив тимчасового очільника Закарпатської ОВА: хто обійняв цю посаду

Президент Володимир Зеленський призначив тимчасового виконувача обов'язків голови Закарпатської обласної військової адміністрації. Так, ним став Мирослав Білецький.

Про це стало відомо з указу президента про призначення Білецького. Сам указ датується 9 вересня.

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Зеленський призначив тимчасового керівника Закарпатської ОВА

Відповідний указ №625/2024 було опубліковано на сайті Офісу Президента 9 вересня.

Згідно з документом, посаду отримав Білецький Мирослав Золтанович.

Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації на БІЛЕЦЬКОГО Мирослава Золтановича,

– ідеться в указі.

Що відомо про Мирослава Білецького

Мирослав Білецький закінчив Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальністю "Економіка підприємства", кваліфікація – інженер-механік.

Був кандидатом у депутати Верховної Ради України IX скликання на позачергових виборах 2019 року від політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" за № 16 у партійному списку.

Зазначимо, що з 2021 року Білецький обіймав посаду першого заступника голови Закарпатської ОДА. Також Білецький – депутат Закарпатської обласної ради VI, VII та VIII скликань. З 25 листопада 2021 року входить до складу постійної комісії облради з питань бюджету.

Нагадаємо, що 8 вересня Зеленський звільнив Віктора Микиту з посади голови Закарпатської ОДА. В той самий день глава держави призначив його заступником очільника Офісу Президента.