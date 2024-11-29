На війні незадовго до свого дня народження загинув поет та прозаїк Мирослав Герасимович

Україна втрачає на війні найкращих. Стало відомо про загибель Мирослава Герасимовича.

Він був українським поетом, прозаїком та кіносценаристом. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на його брата Тараса Кулика.

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Мирослав Герасимович загинув за декілька днів до свого 57-річчя

Про загибель захисника України повідомили у п'ятницю, 29 листопада.

У бою з Росією віддав своє життя мій брат Мирослав Кулик в місті Авдіївка, Донецької області,

– написав Тарас Кулик.

Він загинув 25 листопада. Через чотири дні, а саме 29 листопада, йому мало б виповнитися 57 років.

"Мік, лети високо і легко, "вище і вище", як казала бабця Геля, аж до твоєї небесної Школи вільних мистецтв. І до мами Мирослави. Сьогодні твій день народження. Тому я бажаю тобі. Нехай твоя самопожертва буде недаремною", – написала журналістка Мирослава Барчук.

Як відомо, Мирослав Герасимович (Кулик) – уродженець Луцька. Він здобував освіту на факультеті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Також полеглий захисник був фундатором Школи вільних мистецтв імені Вечірнього простору.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Мирослава Герасимовича. Вічна пам'ять воїну!