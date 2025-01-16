Макрон і Стармер обговорюють відправку миротворчої місії в Україну, – The Telegraph

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер спільно з президентом Франції Еммануелем Макроном обговорюють можливість відправки військовослужбовців своїх країн в Україну як миротворчий контингент.

Однак подібний розвиток подій розглядають після потенційної угоди між Києвом та Москвою про припинення бойових дій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Що відомо про наміри Франції та Британії

За даними видання, миротворці західних держав мають виступати як гарантії безпеки для України у разі домовленостей з Росією про припинення вогню. The Telegraph пише, що про це "дедалі частіше говорять не лише в публічних дебатах, а й за закритими дверима у Вестмінстері".

Зазначається, що французький лідер підтримує цю ідею і вже говорив про це з українським колегою Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Стармер та Макрон радше за все вели переговори стосовно цієї можливості під час зустрічі минулого тижня.

Водночас, згідно з оприлюдненою інформацією, офіційні особи в Лондоні та Парижі тримають у таємниці подробиці розмов. Однак, ЗМІ каже, що численні авторитетні урядові джерела Британії наголошують, що Стармер ще не повністю погодився з даною ініціативою.

Крім вищезгаданого, одне джерело у Вайтхоллі в розмові з The Telegraph звернуло увагу на відкриті питання щодо можливої загрози для даного миротворчого контингенту, і чи не буде це "ескалацією".