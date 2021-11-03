У "Миротворець" внесли дані про неповнолітню: Денісова засудила вчинок

У базу "Миротворця" внесли дані про 12-річну дівчинку-письменницю з окупованого Донбасу. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова засудила такі дії проти неї.

За словами Людмили Денісової, 12-річна дівчинка, яка заявляє про "обстріли ЗСУ" є жертвою порушення міжнародного права. Через це омбудсменка звернулася до Національної поліції та СБУ з проханням вилучити дані дитини з "Миротворця".

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Заяви 12-річної дитини

Дівчинка, яка живе на тимчасово окупованій території Луганської області, називає себе письменницею та драматургинею. За даними "Миротворця", вона брала участь у фестивалі окупантів "Зірки над Донбасом". Також 12-річна дівчинка співпрацювала з російським письменником Олександром Конторовичем, з яким у 2021 році написала спільний роман. Також дівчинка є авторкою двох есе про війну на Донбасі, які опублікували в Росії.

Напередодні Дня захисту дітей, 12-річна письменниця записала відеозвернення до ООН, де заявляла про те, що діти Донбасу теж мають право на дитинство та неодноразово казала про "обстріли ЗСУ". Пізніше її коментарі використали представники Росії при ООН, які переконували усіх в тому, що ці слова є "доказами злочинів України проти своїх громадян".

У жовтня 2021 року юна письменниця відреагувала на внесення у базу "Миротворця" і заявила, що для неї це "честь", бо у цьому переліку, за її словами, багато відомих людей, зокрема письменників.

Денісова проти

Людмила Денісова переконана, що Україна повинна захищати дітей, особливо від вербування агресором. Також омбудсменка нагадала, що публікація персональної інформації дитини без згоди її законного представника, суперечить українському законодавству.

Денісова вважає 12-річну письменницю з ОРДЛО жертвою російської пропаганди. Тому вона закликає вжити заходів для того, щоб не втягувати дітей у конфлікт.