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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

"Миротворець" назвав прізвища українських журналістів, які "потрібні Росії-агресору": список

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Центр
Центр "Миротворець" склав список журналістів – "надії та опори Кремля в Україні" / Фото з відкритих джерел

Український волонтерський проект "Миротворець" опублікував список журналістів та політиків, яким нібито не загрожує смерть від рук російських спецлужб, і назвав їх "надією і опорою російського агресора в Україні".

Про це йдеться на сайті "Миротворця".

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Зокрема, центр отримав у розпорядження список 47 осіб - потенційних жертв російських спецслужб, який став відомим завдяки інсценуванню вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка. 

Як зазначили у "Миротворці", вони не будуть публікувати цей список представників ЗМІ та політичних діячів, тому що його публікація може зашкодити слідству, а також роботі оперативних підрозділів СБУ і МВС.

Однак, хочемо заспокоїти деяких відомих "журналістів", які в списку на ліквідацію відсутні: Анастасія Антонюк (Станко), Дмитро Гнап, Наталія Влащенко, Євген Мураєв, Світлана Крюкова, Мустафа Найєм, Сергій Лещенко, Ігор Гужва, Дмитро Джангіров,
– йдеться у повідомлені.

Автори зауважили, що вищеперерахованим особам можна не переживати, адже вони є "опорою" Кремля в Україні.

"Спіть спокійно, дорогі "друзі", російському агресору ви поки ще дуже потрібні, оскільки ви - його надія і опора всередині України", – додали у "Миротворці".

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що імітація вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, яке організувало СБУ, допомогла слідству отримати список із 47 відомих українських журналістів та російських екс-журналістів, які могли бути наступними жертвами спецслужб Росії.

Теги: Новини Росії Новини України Новини політики "Вбивство" Аркадія Бабченка журналісти ЗМІ Волонтери
Джерело: 24 Канал
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