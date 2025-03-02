Ексміністр Британії Шаппс назвав умову, за якої Європа відправить війська до України

Введення європейських миротворців до України – реалістична ідея. Але багато що буде залежати від того від низки нюансів, про які не можна забувати.

Про це 24 Каналу розповів колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. Відомо, що вже лунали думки про 30 тисяч миротворців, які Європа могла б відправити до України.

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Чи реалістична ідея з миротворцями

Як наголосив Шаппс, Велика Британія – на другому місці за обсягами витрат на оборону в НАТО після Сполучених Штатів. До прикладу, разом з тою ж Францією вони здатні надзвичайно швидко перекинути близько 10 тисяч військових.

Є й інші держави, які приєднаються до цієї ініціативи. Тому цифра в 30 тисяч миротворців – реалістична. Але багато що залежить від потенційної угоди про припинення вогню. Тут були б доречними допомога та гарантії від Сполучених Штатів.

Зокрема, вони мають можливість швидко виявляти та аналізувати те, що відбувається в конкретному місці на землі, у повітрі чи в космосі. Це надзвичайно важлива інформація. І це лише один з прикладів того, як могли б допомогти Штати.

Мирна угода має бути на основі гарантій безпеки зі США. Хоч вони не введуть свої війська разом з європейськими, але Трамп може дати зрозуміти Путіну, якою буде відповідь США, якщо Росія порушить умови угоди. Якими б не були домовленості, припинення вогню має супроводжуватися гарантіями безпеки від США,

– сказав Шаппс.

Крім того, європейська миротворча місія не повинна бути схожою на миротворчий захід ООН. Війська не мають втікати в разі якогось загострення. Якщо Росія нападе на миротворців, то це мало б активувати 5 статтю НАТО.

Напад на наші війська, на мою думку, мав би активувати дію 5 статті. Це – війська НАТО. Якщо на них напали, то це напад на всі країни,

– зауважив Шаппс.

Питання миротворців, цілком ймовірно, буде частиною мирної угоди. Однак її умови має визначати саме Україна. Лише нашій державі вирішувати, на які умови погоджуватися.

Нагадаємо, 2 березня у Лондоні відбувся саміт європейських лідерів щодо України. Британія та Франція оголосили про розробку плану щодо завершення війни в Україні. Також британський прем'єр Кір Стармер дав нові деталі про можливий миротворчий контингент.