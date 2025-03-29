Відбуваються дивні речі: чи реально ввести миротворців в Україну у найближчі місяці

Питання миротворців в Україні обговорюють вже не перший місяць. Все впирається в одну річ, яка повністю не залежить від нашої держави.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко. За його словами, Росія продовжує "викручуватися". Вона робить усе, аби жодних миротворців в Україні чи загалом мирних переговорів не було.

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Коли можна очікувати на миротворців

Як наголосив Романенко, вже було багато розмов про миротворців в Україні. Все сходиться на тому, що ту чи іншу місію реально ввести до нашої держави лише після припинення бойових дій. Або ж принаймні під час перемир'я на 30 днів, проти якого Росія пручається.

Диктатор Владімір Путін ставить палки в колеса, аби ніякого припинення вогню не було. Він вимагає величезних поступок заради припинення вогню на 30 днів. Це – абсолютно неадекватна позиція, яка ні до якого результату не приводить.

Найцікавіше те, як на це все реагують Сполучені Штати. І тут дійсно відбуваються дивні речі.

Сполучені Штати не тиснуть на Росію. Так виглядає, що їм байдуже на те, що станеться з Україною. Вони хочуть в цей момент економічно пограбувати нашу державу. Це потрібно змінювати. Можливо, навіть відмовитися від співпраці з американцями,

– вважає Романенко.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили про новий проєкт угоди про корисні копалини. Сполучені Штати знову хочуть зробити так, аби Україна заплатила за усю допомогу від США. Фактично вони хочуть, аби наша держава визнала це "боргом". Також там немає нічого про гарантії безпеки.