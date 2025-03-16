Медведєв вибухнув погрозами на адресу Стармера і Макрона, назвавши їх "ідіотами"

Британський прем'єр Кір Стармер оголосив про наміри щодо розміщення 10-тисячного миротворчого війська в Україні після припинення вогню. Ключову роль у формуванні контингенту відіграватимуть Британія та Франція.

Так, президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість розміщення миротворчих військ у Києві, Одесі та Львові. За словами політика, франко-британська ініціатива вже зацікавила країни як у Європі, так і за її межами. Загалом близько 35 країн погодилися надати підтримку для місії, яка матиме на меті запобігти повторному вторгненню Росії. Ця новина неабияк розлютила заступника глави Радбезу Росії Дмітрія Медведєва, передає 24 Канал.

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Що видав Медведєв

Медведєв звинуватив Францію та Британію в тому, що вони, як країни НАТО, хочуть надати військову допомогу Києву, незважаючи на те, що Росія проти присутності військ альянсу в Україні.

"Макрон і Стармер прикидаються ідіотами... просто визнайте – ви хочете надати військову допомогу неонацистам у Києві. Це означає війну з НАТО", – лютував росіянин.

Також він закликав Париж і Лондон порадитися з Трампом.

Нагадаємо, що за підсумками віртуального саміту "коаліції охочих" 15 березня було ухвалено рішення перейти до військового планування розміщення миротворців в Україні. 20 березня має відбутися зустріч європейських військових керівників.