У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що "мирний договір" з Україною може передбачати розміщення неозброєних спостерігачів та цивільної місії. Вони будуть контролювати виконанням його умов.

Про це в інтерв’ю російському виданню "Ізвестія" повідомив заступник голови МЗС Росії Олександр Грушко. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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Який погляд на мирну угоду має Росія

За словами Грушка, "мирний договір може передбачати наявність в Україні неозброєних спостерігачів, цивільної місії, що стежитиме за виконанням окремих аспектів угоди, або гарантійних механізмів"

Якщо говорити про мирне вирішення конфлікту в Україні, то, звісно, у нього буде зовнішній контур. Ми вимагатимемо, щоб частиною цієї угоди стали залізобетонні гарантії безпеки,

– сказав Грушко.

Частиною гарантій повинен стати нейтральний статус України. Країни НАТО повинні відмовитись приймати її до Альянсу.

Раніше Лавров заявляв, що залучення європейських миротворців Москва розцінюватиме як участь НАТО у конфлікті, хоча пропагандисти вже 3 роки твердять про те, що Росія воює саме з Заходом.