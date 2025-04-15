Ніхто не хоче повторення цього: Рютте пояснив, у чому полягає проблема з розміщенням миротворців

Генсек НАТО Марк Рютте 15 квітня відвідав Україну та дав інтерв'ю українським ЗМІ. У нього поцікавилися, чи розглядається можливість, що Альянс надаватиме допомогу з мирним контингентом.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Рютте в ефірі телемарафону.

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Ніхто не хоче, щоб повторилася історія з Мінськими угодами

Рютте вважає, що спочатку потрібно знати, як виглядатиме припинення вогню в Україні та мирна угода.

За його словами, саме від цього значною мірою залежатиме тип гарантій безпеки, які потрібні Україні.

Генсек НАТО наголосив, що ніхто не хоче, щоб повторилася історія з Мінськими угодами.

Те що сталося у 2014 році з Мінськом не було стійким, не було тривалим, не було довговічним… Ніхто не хоче повторення цього, коли укладається угода з росіянами,

– сказав Рютте.

Він зауважив, що потрібно переконатися, що мирна угода цього разу буде довготривалою.

"Я думаю, що ми повинні проаналізувати точний формат та місію угоди і шукати найкращі гарантії безпеки, над чим зараз працює "коаліція охочих" разом із французами і британцями, а також НАТО. Ми повинні надавати цій коаліції максимально можливі консультації", – сказав Рютте.

Нагадаємо, що він також висловився щодо вступу України в НАТО. Це питання залишається на столі.