Ніхто не хоче повторення цього: Рютте пояснив, у чому полягає проблема з розміщенням миротворців
- Рютте підкреслив, що ніхто не хоче повторення ситуації з Мінськими угодами 2014 року, Україні потрібно забезпечити довготривалу мирну угоду.
- Він також зауважив, що "коаліція охочих" разом із Францією, Британією та НАТО працює над найкращими гарантіями безпеки для України.
Генсек НАТО Марк Рютте 15 квітня відвідав Україну та дав інтерв'ю українським ЗМІ. У нього поцікавилися, чи розглядається можливість, що Альянс надаватиме допомогу з мирним контингентом.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Рютте в ефірі телемарафону.
Дивіться також Присутність "коаліції охочих" є частиною безпекових гарантій для України, – Зеленський
Ніхто не хоче, щоб повторилася історія з Мінськими угодами
Рютте вважає, що спочатку потрібно знати, як виглядатиме припинення вогню в Україні та мирна угода.
За його словами, саме від цього значною мірою залежатиме тип гарантій безпеки, які потрібні Україні.
Генсек НАТО наголосив, що ніхто не хоче, щоб повторилася історія з Мінськими угодами.
Те що сталося у 2014 році з Мінськом не було стійким, не було тривалим, не було довговічним… Ніхто не хоче повторення цього, коли укладається угода з росіянами,
– сказав Рютте.
Він зауважив, що потрібно переконатися, що мирна угода цього разу буде довготривалою.
"Я думаю, що ми повинні проаналізувати точний формат та місію угоди і шукати найкращі гарантії безпеки, над чим зараз працює "коаліція охочих" разом із французами і британцями, а також НАТО. Ми повинні надавати цій коаліції максимально можливі консультації", – сказав Рютте.
Нагадаємо, що він також висловився щодо вступу України в НАТО. Це питання залишається на столі.