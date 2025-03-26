Ніхто не хоче затягувати у війну інші країни, – Зеленський про іноземний контингент в Україні

Володимир Зеленський висловився про призначення іноземного контингенту в Україні. За словами президента, поки що це питання ще лежить на порядку денному та обговорюється.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з Еммануелем Макроном.

До теми Зеленський та Макрон зустрілись у Єлисейському палаці: перші заяви лідерів

Що сказав президент про іноземний контингент в Україні

Володимир Зеленський наголосив, що 27 березня українська сторона разом з партнерами будуть обговорювати питання щодо іноземного контингенту.

Наші представники генеральних штабів працювали весь цей час кілька тижнів, спілкувалися щодо контингенту, в якому форматі, що може бути, який кількісний склад тощо. Ну, і важливо, що вони можуть робити, а чого не можуть,

– пояснив президент.

За словами українського лідера, інфраструктура іноземного контингенту дуже непроста. Тож 27 березня велике представництво багатьох країн обговорить, хто дійсно готовий розмістити миротворців в Україні.

Водночас на питання про те, на що конкретно готові ці контингенти в Україні, на думку президента, поки що зарано відповідати.

"Ніхто не хоче затягувати в війну ту чи іншу країну. Контингент дуже важливий для контролю, і це в будь-якому випадку бойовий склад, але вони передусім для того, щоби моніторити ситуацію, проводити спільні тренування, а також унеможливлювати будь-які бажання Росії повернутися з тієї чи іншою хвилею агресії", – сказав Зеленський.

Окрім того, як пояснив глава держави, про інші інструменти цього контингенту, чи це контроль неба, моря або фізична присутність на землі – поки що зарано говорити.