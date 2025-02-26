Зеленський розповів, скільки країн підтримують ідею введення миротворців в Україну

Україна та партнери поки що розходяться у питанні, скільки миротворців потрібно для забезпечення миру. Велику роль у цьому питанні відіграють США.

Президент Володимир Зеленський під час брифінгу в Києві 26 лютого повідомив, що Україна та європейські партнери активно працюють над питанням миротворчих військ. Про це повідомляє 24 Канал.

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Які країни підтримують миротворчу ініціативу

Ми працюємо над цим питанням (розгортання в Україні миротворчих військ – 24 Канал). Мені подобається, що приєдналась вісімка країн, які дивляться на це з позитивом. Багато чого залежить від того, яку роль будуть відігравати США в цьому – кількість країн, особовий склад,

– сказав Зеленський.

За словами президента, наразі між Україною та її союзниками існують розбіжності щодо необхідної кількості миротворців.

"У нас є різне бачення щодо кількості. З кожної домовленості може бути різне бачення, але головне, щоб ми йшли до сталого справедливого миру, до результату", – додав президент.

Нагадаємо, міністр фінансів Франції Ерік Ломбард заявив, що очікує, що США нададуть підтримку європейським військам для підтримки миру. Як зазначає Bloomberg, Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові надіслати війська.