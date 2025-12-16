Лідери Коаліції охочих уже визначилися з розміщенням сил підтримки в Україні, – Жовква

Лідери країн Коаліції охочих готові розмістити в Україні сили підтримки в межах майбутніх гарантій безпеки. Щодо цього питання вже є конкретні напрацювання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар заступника керівника Офісу Президента України Ігоря Жовкви в етері національного маратону.

Цікаво Це ключовий показник: ексспівробітник СБУ сказав, чого бракує в "мирному плані"

Що сказав Жовква про сили підтримки від партнерів в Україні?

Про сили підтримки, які готові надати партнери, Жовква говорив, відповідаючи на запитання щодо конкретних кроків Європи для досягнення справедливого й тривалого миру в Україні.

Не розкриваючи подробиць, скажу, що так: європейські лідери, які беруть участь у форматі Коаліції охочих – а там є формат так званої Мультифункційної групи Україна – це власне те, про що ми говоримо: розміщення сил підтримки. Так от, європейська сторона визначилась з конкретикою,

– заявив заступник глави ОП.

За його словами, американська сторона також говорила про гарантії безпеки, і це детально проговорювалося під час зустрічі, робота над цим триває.

Заступник керівника ОП підкреслив, що Україна вже чітко розуміє, які саме європейські країни та в яких форматах готові долучатися до підтримання миру.

"Такий формат працюватиме після того, як буде досягнуте перемир'я на території України, і в майбутньому треба буде не повторити російську агресію", – резюмував Жовква.

Яка позиція щодо миротворців в України та країн-партнерів?