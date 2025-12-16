Лідери Коаліції охочих уже визначилися з розміщенням сил підтримки в Україні, – Жовква
- Лідери країн Коаліції охочих готові розмістити в Україні сили підтримки в межах майбутніх гарантій безпеки, і вже є конкретні напрацювання.
- Європейська та американська сторони обговорюють гарантії безпеки, і Україна вже знає, які саме європейські країни та в яких форматах готові долучатися до підтримання миру.
Лідери країн Коаліції охочих готові розмістити в Україні сили підтримки в межах майбутніх гарантій безпеки. Щодо цього питання вже є конкретні напрацювання.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар заступника керівника Офісу Президента України Ігоря Жовкви в етері національного маратону.
Цікаво Це ключовий показник: ексспівробітник СБУ сказав, чого бракує в "мирному плані"
Що сказав Жовква про сили підтримки від партнерів в Україні?
Про сили підтримки, які готові надати партнери, Жовква говорив, відповідаючи на запитання щодо конкретних кроків Європи для досягнення справедливого й тривалого миру в Україні.
Не розкриваючи подробиць, скажу, що так: європейські лідери, які беруть участь у форматі Коаліції охочих – а там є формат так званої Мультифункційної групи Україна – це власне те, про що ми говоримо: розміщення сил підтримки. Так от, європейська сторона визначилась з конкретикою,
– заявив заступник глави ОП.
За його словами, американська сторона також говорила про гарантії безпеки, і це детально проговорювалося під час зустрічі, робота над цим триває.
Заступник керівника ОП підкреслив, що Україна вже чітко розуміє, які саме європейські країни та в яких форматах готові долучатися до підтримання миру.
"Такий формат працюватиме після того, як буде досягнуте перемир'я на території України, і в майбутньому треба буде не повторити російську агресію", – резюмував Жовква.
Яка позиція щодо миротворців в України та країн-партнерів?
Володимир Зеленський зазначав, що, оскільки Дональд Трамп відмовив Україні у військовій підтримці, уряди Франції та Великої Британії пообіцяли направити свої війська в межах мирної ініціативи. Український лідер зазначив, що Київ просив Європу пришвидшити виряджання сил, зокрема для оборони кордону із Білоруссю.
Видання The Guardian писало, що Велика Британія готова використати всі військові можливості для підтримки України після війни. Йдеться, зокрема, про повітряний та наземний захист.
А французькі Сухопутні сили готові розгорнути солдатів в Україні у 2026 році в межах гарантій безпеки. За словами начальника штабу Сухопутних військ Франції П'єра Шиля 7 тисяч солдатів Франції готові до операцій за рекордні терміни.