Укр Рус
24 Канал Новини України Лідери Коаліції охочих уже визначилися з розміщенням сил підтримки в Україні, – Жовква
16 грудня, 12:16
3

Лідери Коаліції охочих уже визначилися з розміщенням сил підтримки в Україні, – Жовква

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Лідери країн Коаліції охочих готові розмістити в Україні сили підтримки в межах майбутніх гарантій безпеки, і вже є конкретні напрацювання.
  • Європейська та американська сторони обговорюють гарантії безпеки, і Україна вже знає, які саме європейські країни та в яких форматах готові долучатися до підтримання миру.

Лідери країн Коаліції охочих готові розмістити в Україні сили підтримки в межах майбутніх гарантій безпеки. Щодо цього питання вже є конкретні напрацювання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар заступника керівника Офісу Президента України Ігоря Жовкви в етері національного маратону.

Цікаво Це ключовий показник: ексспівробітник СБУ сказав, чого бракує в "мирному плані" 

Що сказав Жовква про сили підтримки від партнерів в Україні?

Про сили підтримки, які готові надати партнери, Жовква говорив, відповідаючи на запитання щодо конкретних кроків Європи для досягнення справедливого й тривалого миру в Україні.

Не розкриваючи подробиць, скажу, що так: європейські лідери, які беруть участь у форматі Коаліції охочих – а там є формат так званої Мультифункційної групи Україна – це власне те, про що ми говоримо: розміщення сил підтримки. Так от, європейська сторона визначилась з конкретикою, 
– заявив заступник глави ОП.

За його словами, американська сторона також говорила про гарантії безпеки, і це детально проговорювалося під час зустрічі, робота над цим триває.

Заступник керівника ОП підкреслив, що Україна вже чітко розуміє, які саме європейські країни та в яких форматах готові долучатися до підтримання миру. 

"Такий формат працюватиме після того, як буде досягнуте перемир'я на території України, і в майбутньому треба буде не повторити російську агресію", – резюмував Жовква.

Яка позиція щодо миротворців в України та країн-партнерів?

  • Володимир Зеленський зазначав, що, оскільки Дональд Трамп відмовив Україні у військовій підтримці, уряди Франції та Великої Британії пообіцяли направити свої війська в межах мирної ініціативи. Український лідер зазначив, що Київ просив Європу пришвидшити виряджання сил, зокрема для оборони кордону із Білоруссю.

  • Видання The Guardian писало, що Велика Британія готова використати всі військові можливості для підтримки України після війни. Йдеться, зокрема, про повітряний та наземний захист.

  • А французькі Сухопутні сили готові розгорнути солдатів в Україні у 2026 році в межах гарантій безпеки.  За словами начальника штабу Сухопутних військ Франції П'єра Шиля 7 тисяч солдатів Франції готові до операцій за рекордні терміни.