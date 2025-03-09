Є найгірший сценарій: чи відіб'ють європейці ракетну атаку на Україну у випадку перемир'я

Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова швидко працювати задля наближення закінчення війни. Він також назвав перші етапи цього процесу, зокрема, негайне перемир'я в небі. Водночас закрити небо над Україною в період режиму припинення вогню могли б сили європейських країн та США.

Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон розповів 24 Каналу, що за одним зі сценаріїв припинення вогню європейські коаліційні сили вводять в Україну миротворців, які матимуть достатню військову потужність. США могли б погодитись надати підтримку своїх військово-повітряних сил. Або військово-повітряні сили Європи мають забезпечити повітряне прикриття військового контингенту.

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З підтримкою США буде легше

Також, на думку Бреттон-Гордона, за необхідністю європейські миротворці та повітряні сили, а у разі необхідності й американські, мають допомогти закрити небо України, якщо відбудеться масована атака росіян під час перемир'я.

Якщо буде досягнуто режиму припинення вогню, коаліційна авіація знищить абсолютно усі ракети, випущені по Україні,

– впевнений він.

Водночас якщо не буде припинення вогню і бойові дії продовжаться, то, за словами полковника армії Великої Британії, європейська коаліція НАТО має переглянути те, як вона надає підтримку Україні.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський назвав перші етапи закінчення війни з Росією під лідерством Дональда Трампа. Йдеться про звільнення полонених, негайне перемир’я в небі, зокрема, заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, а також про негайне перемир’я на морі, якщо Москва зробить те ж саме.

Дуже чітко видно на Заході, в Європі, що ми не дозволимо Росії взяти Україну повністю. Тому є сценарій і він найгірший, коли британським і французьким військам, можливо, доведеться бути на землі, а винищувачам у повітрі, щоб підтримати Україну у війні проти Росії,

– підкреслив він.

Водночас прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер намагається переконати президента США надати європейським союзникам додаткові засоби ППО. Тому постає питання, чи вистачить коаліційним силам систем протиповітряної оборони для захисту, зокрема, власних військ на території України без допомоги Сполучених Штатів.

Бреттон-Гордон впевнений, що британська, французька та європейська коаліція не захочуть вводити війська на лінію припинення вогню без належного прикриття протиповітряної оборони.

Проте інтуїтивно я вважаю, що з усіма повітряними засобами, які є в Європі, це можливо,

– наголосив полковник армії Великої Британії.

Звісно, додав він, було б набагато легше, якби американці забезпечили підтримку та допомогу для прикриття неба. Проте якщо цього не станеться, то Європі доведеться зробити все можливе.

Нагадаємо, що за даними західних ЗМІ, приблизно 20 країн можуть бути залучені до міжнародної миротворчої місії в Україні – так званої "коаліції охочих", яку анонсував прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Проте не всі учасники коаліції надаватимуть саме військових-миротворців. Деякі країни знайдуть інший спосіб підтримати Україну. Також, на думку Стармера, оборонний план має бути розроблений у співпраці зі США.