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Миротворці на Донбасі: Волкер пояснив, чому початок місії неможливий без згоди Росії

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Волкер заявив, що без згоди Росії миротворці не можуть увійти на Донбас
Волкер заявив, що без згоди Росії миротворці не можуть увійти на Донбас / Фото з відкритих джерел

Миротворчі сили Організації Об'єднаних Націй не можуть бути введені на окуповану територію Донбасу, поки Російська Федерація не дасть на це згоди. Наразі Москва погоджується лише на перебування місії лише вздовж лінії зіткнення.

Про це заявив спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер в інтерв'ю "112 Україна".

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"Росія застрягла на свої позиції, озвученій у вересні минулого року. Тобто, вони підтримують лише розміщення сил із захисту місії ОБСЄ. Це не створює умов для подальшого виконання Мінських угод. Все, що нам потрібно – це справжні миротворчі сили, які забезпечать безпеку, виведення важкого озброєння, контроль за українським кордоном, забезпечать умови, за яких можуть бути проведені місцеві вибори", – зазначив політик.

Дипломат підкреслив, що готовий продовжувати обговорення з Росією плану введення миротворців на Схід України, проте основа позиції Сполучених Штатів залишається незмінною.

Ми можемо надіслати місію, лише коли Росія погодиться на це. Саме тому ми з ними ведемо переговори, щоб досягти домовленостей, аби РФ на це погодилась. Тоді ми зможемо просуватись далі. Але без згоди Росії це неможливо,
– наголосив Волкер.

Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія повинна погодитися на введення миротворчої місії ООН на території всіх тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей, включаючи і неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Курт Волкер Миротворчий контингент
Джерело: 24 Канал
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