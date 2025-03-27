Зеленський пояснив, чому Україна проти місії ОБСЄ і виступає саме за військовий контингент

Зеленський заявив, що Україна потребує саме озброєних миротворців. ОБСЄ не довели свою ефективність з 2014 року.

Зеленський зазначив, що росіяни не бояться ОБСЄ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

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Чому Україна проти місії ООН та ОБСЄ

Зеленський зазначив, що Україна хоче залучити до миротворчої місії в Україні саме озброєні сили союзників, "в небі, на морі і на землі". При цьому місія під егідою ООН або ОБСЄ не розглядається як надійний варіант.

Ми не говоримо про війська ООН, ОБСЄ. Вони є на столі, ми обговорюємо, але наша позиція щодо ОБСЄ, при всій повазі, – ми не хочемо просто присутності ОБСЄ, це не гарантії безпеки,

– пояснив Зеленський.

Президент зазначив, що у ОБСЄ немає відповідного мандату військового контингенту. Організація вже була присутня в Україні з початку війни на Донбасі.

ОБСЄ не могла допомогти навіть зі звільненням незаконно ув'язнених на окупованих територіях.

Зеленський підкреслив, що Україна прагне гарантій безпеки, а не замороження війни.