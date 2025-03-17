Нащадок Терещенків вимагає від Зеленського ветувати один із законопроєктів "Слуги народу"

13 березня Верховна Рада підтримала законопроєкт "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача". Колишній мер Глухова та нащадок Терещенків звернувся до президента із проханням накласти вето на цей закон.

Так, 17 березня на сайті Офісу президента з'явилася відповідна петиція від ексмера Мішеля Терещенка. Ветувати законопроєкт вимагає і низка громадських організацій. Зокрема, такі, як WWF, "Голка", "Українська природоохоронна група", "Екологія право людина", передає 24 Канал.

Дивіться також Зеленський підписав закон, який дозволяє направляти підрозділи ЗСУ до інших держав

Що не так із ухваленим Радою законопроєктом про "добросовісних набувачів"

У петиції Терещенко пояснює, що, насправді законопроєкт спрямований на "захист недобросовісних набувачів, тих, хто незаконно, через підставних осіб, отримав у приватну власність… ліси, водойми та прибережні смуги, пам’ятки археології, землі оборони, які водночас можуть бути лісами, землі природно-заповідного фонду".

За словами посадовця, такі землі сьогодні повертаються державі та громадам у судовому порядку. Втім, якщо набуде чинності закон №12089, буде обмежено термін для повернення у судовому порядку.

Також проєкт передбачає виплату з бюджету ринкової вартості таких ділянок незаконним власникам.

"Позови про повернення буде можливо пред'явити лише за попереднього внесення на депозит суду бюджетних коштів. За даними Єдиної бази даних звітів про оцінку Фонду держмайна, лише в 2024 році вартість ділянок, за якими були подані позови, становить 407 мільярдів 285 мільйонів гривень", – зазначив Терещенко.

Нагадаємо, що навесні 2024 року народний депутат Ігор Фріс від "Слуги народу" разом з кількома десятками нардепів зареєстрував законопроєкт 12089, який передбачав обнулення претензій до дерибанників лісів та узбереж, якщо сплив 10-річний термін.

Наразі проєкт очікує на підпис спікера парламенту Руслана Стефанчука.