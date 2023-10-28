"Вони нас з'їдять скоро": військові показали катастрофічну ситуацію з гризунами на фронті

Українські військові на передовій зіткнулися з катастрофічним нашестям гризунів. Польові миші буквально всюди, й це завдає чималої шкоди нашим військовим.

Кадри з нашестям гризунів у мережі публікують українські військовослужбовці. Наші захисники також діляться кадрами, як миші буквально нищать усе на своєму шляху, передає 24 Канал.

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Миші всюди

У місцях базування українських військових катастрофічна ситуація через нашестя мишей. Усе б нічого, але гризуни з'їдають не лише їжу, але й знищують амуніцію та псують обладнання.

Українські військові діляться у мережі кадрами, як миші "захоплюють" території. Один з бійців жартома говорить, що скоро гризуни доберуться й до військових.

Нашестя мишей на фронті: дивіться відео

Миші на передовій: дивіться відео

Також у мережі військові показали, які схованки знаходять собі гризуни. Так, гризуни ховаються у сумках та особистих речах військових.

Миші "захопили" сумку військового: дивіться відео

Один з військовослужбовців показав, що миша заховалася у безпілотнику. Коли гризун побачив людей, то навіть не кинувся навтьоки. Він продовжував і далі сидіти у БпЛА й спостерігати за військовими.

Оператор БпЛА сидить і не хоче вилазити. Друже, це наш коптер. Вилазь. Ти на нього не скидався,

– жартують військові.

Гризун заховався у БпЛА: дивіться відео

У мережі військові показали кадри, як миші згризли наплічник військового. Захисники жартують, що таке враження, ніби амуніція опинилася під обстрілом, але насправді – її пошкодили гризуни.

Миші згризли наплічник: дивіться відео (Увага! Присутня ненормативна лексика! 18+)



Окупанти прив'язали вибухівку до кішки

На Донеччині російські загарбники прив'язали вибухівку до кішки. Коли українські захисники побачили безпорадну кішку, то без роздумів ухвалили рішення про її порятунок.

Сапер ЗСУ, на ім'я Анатолій, близько 2,5 години розміновував безпорадну кішку. Наші захисники не лише врятували тварину від загибелі, але й знайшли їй притулок. Один з побратимів Анатолія погодився відвезти кішку додому. Його дружина та донька військовослужбовця з нетерпінням чекають, коли до них доєднається новий член родини.