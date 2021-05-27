Майже дві сотні порушень режиму вогню і багато вибухів: що зафіксувала місія ОБСЄ на Донбасі

Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ опублікували новий звіт. У ньому вони розповіли про численні порушення режиму тиші на Донбасі з боку окупантів.

Згідно зі звітом ОБСЄ, ворог зменшив кількість порушень припинення вогню у порівнянні з попереднім звітним періодом.

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Що зафіксували спостерігачі

У Донецькій області СММ ОБСЄ зафіксувала 76 порушень режиму припинення вогню, зокрема 22 вибуху. За попередній звітний період в цій області було 214 таких порушень.

СММ ОБСЄ зафіксувала режиму припинення вогню, зокрема 22 вибуху. За попередній звітний період в цій області було 214 таких порушень. У Луганській області СММ зафіксувала 49 порушень режиму припинення вогню, включаючи 37 вибухів. За попередній звітний період – 51 подібне порушення.

Обстріл цивільної інфраструктури

СММ зафіксувала пошкодження 2 житлових будинків в підконтрольних уряду Гранітному і Пісках Донецької області.

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Місія продовжила здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів в районах Станиці Луганській, Золотого і Петровського, а також зафіксувала порушення режиму припинення вогню поблизу ділянок розведення в районах Золотого і Петровського.

Також у СММ ОБСЄ поскаржилися на блокування сигналу безпілотників окупантами. На Донбасі це відбувається систематично, констатували спостерігачі.

Як минула доба на Донбасі

За минулу добу російські найманці 9 разів порушили домовленості про режим тиші. Вони стріляли з озброєння бойових машин піхоти, мінометів, гранатометів, великокаліберних мінометів, ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. На ворожі обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь.