Найсмертоносніша атака за майже рік, – місія ООН відреагувала на нічну атаку Києва

Російський удар по Києву уночі у вівторок, 17 червня, здійснена за допомогою ракет та безпілотників, радше за все була найбільш смертоносною атаку на столицю майже за останній рік.

Відповідну заяву зробила Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні, передає 24 Канал. Наразі триває робота над перевіркою кількості жертв серед цивільних осіб та оцінкою обсягу пошкоджень.

Дивіться також Масована атака Росії на Київ: кількість жертв зросла

ЯК прокоментували атаку на Київ

Там зазначили, що внаслідок російської атаки загинули щонайменше 14 людей, ще 114 осіб дістали поранення через удар. Водночас останні дані МВС України свідчать про те, що кількість загиблих у Києві наразі сягає 10.

Остання атака сталася на тлі того, як російські збройні сили протягом останніх тижнів посилили нічні удари з використанням зброї дальнього радіуса дії по всій країні, "засипаючи" міста сотнями дронів і ракет,

– ідеться у повідомленні.

Нагадують, що приблизно стільки ж загиблих у Києві востаннє було внаслідок атаки 8 липня 2024 року. Тоді, згідно з оприлюдненими даними, через обстріл загинули 32 людини, ще 85 осіб дістали поранення.

"Атака стала четвертим випадком за цей місяць, коли за одну ніч російські збройні сили застосували понад 400 боєприпасів. Для порівняння, протягом червня 2024 року російські збройні сили застосували 544 боєприпаси дальнього радіуса дії", – додали там.

Місія, посилаючись на дані української влади, повідомила, що протягом перших 17 днів червня на Україну атакували щонайменше 3 340 БпЛА дальнього радіуса дії (баражувальні боєприпаси та БпЛА-приманки) і 135 ракет.

Нагадаємо, керівник МВС Ігор Клименко розповів, що росіяни вдарили по 27 локаціях у різних районах Києва. У столиці пошкоджено житлові будинки, освітні заклади, об’єкти критичної інфраструктури.