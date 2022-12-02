15 тисяч військових та 100 мільйонів євро: місія ЄС для України – в оперативній готовності

Нова тренувальна місія Європейського союзу для військових ЗСУ станом на 2 грудня досягла повної оперативної готовності. Наразі навчання проходять вже 1100 українських військових.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на брифінгу у польському місті Бжег, який він відвідав особисто.

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Він з радістю оголосив, місія досягла повної оперативної готовності. Вона вже працює і дозволить навчити загалом 15 тисяч українських військових. Вона коштуватиме бюджету ЄС 100 мільйонів євро. Зараз навчання у різних таборах проходять вже 1100 українських військових.

20 країн ЄС беруть участь у місії. Це найбільша військова місія, яку ЄС колись створював для когось із партнерів,

– сказав Боррель.

Він також повідомив, що ЄС надасть додатково 16 мільйонів євро, які витратять на обладнання для навчань. Крім того, Норвегія, яка не входить до ЄС, надасть 50 мільйонів євро для підтримки місії.

Що відомо про тренувальну місію для українських військових