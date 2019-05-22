Місія МВФ їде з України: правда це, чи ні

Місія Міжнародного валютного фонду лише вчора розпочала роботу в Україні. Однак вже сьогодні, як повідомляють деякі ЗМІ, вона скорочує графік роботи і не буде переглядати програму співпраці. У МВФ спростували цю інформацію.

У представництві Міжнародного валютного фонду України спростували повідомлення про нібито дострокове згортання місії, яка розпочала роботу в Києві напередодні, пише "Інтерфакс-Україна".

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"Представництво МВФ інформує, що експерти МВФ продовжують свої зустрічі з владою", – зазначили представники.

Напередодні деякі ЗМІ опублікували інформацію про те, що МВФ їде з України та не буде переглядати програму співпраці. Зокрема, йшлося про те, що причиною такого рішення – є розпуск Верховної Ради. Окрім того, як повідомляли ЗМІ, не залишилися непоміченими і деякі кадрові призначення в Адміністрації Президента.

Президент України Володимир Зеленський 21 травня 2019 року не лише розпустив Верховну Раду, а й підписав 12 указів щодо кадрових звільнень та призначень нових людей на ключові посади в країні. Що про це відомо – читайте у нашому матеріалі за посиланням.

З якою метою Місія МВФ прибула в Україну? За підсумками роботи місії МВФ мали ухвалити рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі 1,3 мільярда доларів.



Серед вимог МВФ до України було зрівняння цін на газ для населення з ринковими цінами, проведення реформи у банківському секторі і зменшення дефіциту держбюджету. Окрім того, до цих вимог додалась ще одна: запровадження кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Проте ще наприкінці лютого КС визнав цю статтю неконституційною.



Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів зустріч з місією МВФ. Він наголосив, що співпраця дуже важлива для обох сторін. Тим часом команда новообраного Президента України Володимира Зеленського переконана, що Україна може обійтися без чергового траншу МВФ.