Дякуємо киянам! – в ГУР повідомили, що Київ виділив додатково майже 85 мільйонів на розвідку

Міська влада Києва спрямувала на підтримку воєнної розвідки додатково вже майже 85 мільйонів гривень. На ці кошти буде придбано озброєння та спеціальне обладнання.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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У межах підтримки Сил безпеки та оборони держави депутати Київської міської ради додатково виділили 24,6 мільйона гривень для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Відповідні зміни до бюджету столиці ухвалили 3 жовтня 2023 року. Отже, разом із 60 мільйонами гривень, які скерували для воєнних розвідників 31 серпня, загальна сума додаткової фінансової допомоги для Головного управління розвідки Міноборони України з боку міської влади Києва склала 84,6 мільйона гривень,

– повідомляють у Буданова.

У відомстві зазначають, що кошти киян спрямують на посилення бойової спроможності підрозділів розвідників.

"Кошти платників податків зі столичної скарбниці будуть витрачені на закупівлю зброї й спеціального обладнання, аби посилити спроможність українських воїнів-розвідників давати відсіч російським загарбникам. Дякуємо громаді та міській раді Києва!" – наголосили у ГУР.

Також повідомляється, що у межах цільової програми "Захисник Києва" на 2022 – 2024 роки у міському бюджеті столиці передбачено 250 мільйонів гривень для української воєнної розвідки.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що Київ цього року передбачив та вже спрямовує захисникам понад 6,2 мільярда гривень. На жовтневій сесії Київрада додатково виділила захисникам понад 1,5 мільярда гривень. Додаткову допомогу отримають підрозділи ЗСУ, Нацгвардії та добровольчих формувань.