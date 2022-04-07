Міський голова Балаклії виїхав до Росії, – Синєгубов

Мер міста Балаклія Іван Столбовий наразі перебуває у Росії. Міський голова разом з родиною виїхав на територію країни-агресорки.

Мер пішов на співпрацю з ворогом

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він заявив, що Іван Столбовий покинув Балаклію, що на Харківщині.

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За нашою інформацією, мер Балаклії зі своєю сім'єю покинув це місто і поїхав на територію Росії,

– сказав Синєгубов

Очільник Харківської ОВА зазначив, що Столбовий покинув Балаклію відразу після того, як пішов на співпрацю з ворогом.

Окрім того, Синєгубов повідомив, що за фактом держзради Столбового відкрито кримінальне провадження.

"Кримінальне провадження є, триває низка слідчих дій. Це процесуальні дії, наслідком яких, я переконаний, буде оголошення підозри", – сказав Синєгубов.

Столбовий втік до Росії: коротко

25 березня міський голова Іван Столбовий привіз до Балаклії гумдопомогу. Після цього він перестав виходити на зв'язок.

28 березня голова Синєгубов заявив, що Столбовий погодився на співпрацю з російськими окупантами та звинуватив його у держзраді.

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