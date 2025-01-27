27 січня 2025, 06:15
Через атаку Росії в Івано-Франківську міський транспорт вийде на маршрути зі значним запізненням
У ніч на 27 січня окупанти атакували Прикарпаття ударними дронами. Громадський транспорт Івано-Франківська вийде на маршрути з запізненням.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КП "Електроавтотранс" Івано-Франківська.
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Атака "Шахедами" на Івано-Франківськ 27 січня
Близько 05:56 у комунальному підприємстві сповістили про зміни в роботі громадського транспорту.
Тільки після оголошення відбою автобуси, тролейбуси виїдуть на свої маршрути зі значним запізненням. Прохання з розумінням ставитися до даної ситуації,
– зазначили в КП "Електроавтотранс".