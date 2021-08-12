Міського голову Бурині хочуть позбавити посади

У Бурині, що на Сумщині, знову гаряче. Біля міськради перебуває сотня людей, що прийшли на сесію, яку зібрали опозиційні депутати. При цьому інших обранців на засідання вирішили не допускати, стверджують депутати міськради.

"Сьогодні дізналась, що відбувається тут засідання сесії, і відбувається незаконно. Але сьогодні я не змогла зайти до сесійної зали, тому що поліція стала спереду та мене сюди не допустила", – сказала депутат Буринської міської ради Наталя Ільченко.

Міський голова Віктор Ладуха наголосив, що у Бурині триває заколот. Минулого тижня опозиційні депутати обрали нового секретаря міськради, а тепер хочуть проголосувати за нових заступників мера.

Ці речі творить нардеп Гузенко, він прикриває всіх, а також «смотрящі», які є тут на Буринщині. Те, що відбувалось при Януковичі, це ще були квіточки. Але я легітимний міський голова, я склав присягу і мене звільнити можна лише згідно із 79-ю статтею. Крапка,

– пояснив міський голова Бурині Віктор Ладуха.

Опозиції таки вдалось призначити заступника Ладусі. Ним став його основний конкурент на минулих виборах – Іван Рябоконь.

Саме після позову опонента Другий харківський апеляційний суд скасував постанову про реєстрацію Ладухи міським головою, аж через 8 місяців після виборів, впевнений чинний міський голова. Експерти застерігають, що ситуація у Бурині зі скасуванням результатів виборів може стати небезпечним прецедентом для України та зашкодити національній безпеці.