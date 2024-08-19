БпЛА атакували залізничний міст через Десну в Брянській області, – росЗМІ

У росіян все більше проблем з логістикою. Дрони атакували залізничний міст через річку Десну в Брянській області.

У понеділок вранці, 19 серпня, про це повідомили телеграм-пабліки, – інформує 24 Канал. Хоча, схоже, що атака сталася днем раніше – вранці 18 серпня.

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Атака на залізничний міст у Брянській області

Як пишуть російські телеграм-канали, вранці того дня в районі села Вітемля Погарського району Брянської області Росії місцеві помітили три безпілотники.

Два БпЛА вдарили в район мосту, але промахнулися. Один апарат потрапив до посту, пошкодивши зовнішній фасад, захисну сітку та пожежний щит,

– стверджують ворожі інформджерела.

Довжина переправи, що була під прицілом дронів, становить 450 метрів. Сполучає вона два береги річки Десни, що загалом протікає через Сумську, Чернігівську, Київську області України, а також Смоленську та Брянську області Росії.

Де розташований міст у Брянській області, який атакували дрони: дивіться на карті від Google maps

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До найближчої точки на українському кордоні від відповідної переправи в Брянській області повітряною траєкторією близько 1 кілометра. Проте невідомо достеменно, звідки запускали безпілотники, як саме вони рухалися та, можливо, маневрували.



Скільки від мосту, що атакували дрони, до українського кордону на Сумщині / 24 Канал / Google maps