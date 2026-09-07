ЗСУ ударили по мосту через Північнокримський канал та пунктах управління

Українські військові продовжують системно нищити логістичні артерії та важливі об'єкти окупаційних військ. Нова серія точних ударів суттєво ускладнила постачання та управління ворожими підрозділами на кількох напрямках.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Що відомо про нові знищені об'єкти окупантів?

Протягом 6 вересня та в ніч проти 7 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об'єктів окупантів. Головними цілями стали ключові логістичні вузли у тимчасово окупованому Криму, а також пункти управління та склади боєприпасів на Сході й Півдні.

Зокрема, у районі населеного пункту Владиславівка на території тимчасово окупованого Криму українські військові уразили залізничний міст через Північнокримський канал. Цю споруду ворог активно використовував для забезпечення власної військової логістики та перекидання сил. Крім того, у Перекопі вдалося знищити російський автоматизований пост технічних засобів розвідки "Гренадер".

Нищівних ударів зазнали й об'єкти загарбників на Луганщині та Запоріжжі. У Нижньому Нагольчику, Довжанському та селі Азовське оборонці точково влучили по пунктах управління ворожих підрозділів. Водночас у районі селища Тепле на Луганщині українські сили уразили склад боєприпасів окупантів.

Наразі ступінь завданих противнику збитків уточнюється, проте в командуванні підкреслили, що системна робота по ключових військових цілях ворога триватиме й надалі.

Нагадаємо, 4 вересня українські безпілотники атакували район міжнародного аеропорту Сочі, уразивши військову авіацію, паливну та протиповітряну інфраструктуру. За повідомленнями моніторингових каналів, на аеродромі Адлер були знищені гелікоптери Ка-52 і Мі-28, пошкоджений Мі-8, а також уражені російські системи ППО, радари та паливні резервуари.

Раніше, майстри спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 у Криму уразили російський береговий ракетний комплекс "Бастіон", який є носієм ракет "Циркон" та "Онікс". Саме ці ракети Росія регулярно використовує для ударів по Україні. Крім того, українські військові знищили та пошкодили на півострові два російські бензовози й командно-штабну машину окупантів.