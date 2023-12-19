Апокаліптичний сценарій: у Київській міськраді назвали умову, за якої міст Метро можуть закрити

Міст Метро перебуває у важкому стані та потребує капітального ремонту. У міській раді Києва розповіли, коли його можуть закрити.

Умову закриття моста Метро в ефірі телемарафону назвав Андрій Вітренко – голова постійної комісії Київради з бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності, передає 24 Канал.

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Вітренко зазначив, що міст Метро вже 2 роки перебуває у "стомленому" стані. Лише у 2023-му забюджетовано його капітальний ремонт, або взагалі будь-які з цим пов'язані роботи. Виділені кошти на розробку проєктно-кошторисної документації, створення відповідних пошукових робіт.

Два роки ніхто на це (стан моста – 24 Канал) не звертав уваги, просто констатували такий факт. Якщо буде підтверджено, що він є аварійно небезпечним, то, на жаль, буде вимога закрити цей міст, який сполучає два береги. Це взагалі, як на мене, апокаліптичний сценарій,

– підкреслив голова комісії.

Пояснив, що у Києві катастрофічно не вистачає мостів. Це стратегічні об'єкти для пересування не лише громадян.

"У нас в країні воєнний стан, який пов'язаний з певними обмеженнями й необхідністю ресурсного забезпечення діяльності Сил оборони. Тому це страшна подія, як на мене, яка може статися будь-якої миті", – підсумував Вітренко.

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Зверніть увагу! Напередодні гендиректор "Київського метрополітену" заявив, що міст Метро справді перебуває в дуже важкому стані та він потребує капітального ремонту.

Втім, запевнив, Віктор Брагінський, нічого критичного з боку метрополітену там не відбувається. Мовляв, регулярно проводять обстеження колій за допомогою спецтехніки.