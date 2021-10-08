Міст між Україною та Європою, – гендиректор Риженков про місію "Метінвесту"

Генеральний директор міжнародної гірничо-металургійної групи компаній Метінвест Юрій Риженков вважає, що "Метінвест" є мостом між Україною та Європою.

Метал компанії Метінвест слугує матеріалом для будівництва найбільших хмарочосів Лондона та Нью-Йорка. Понад 5 тисяч тонн української сталі було використано для зведення однієї з найвищих будівель Європи – лондонського 72-поверхового хмарочоса The Shard. Також відомо, що сталь Метінвесту використовується для будівництва найбільших лайнерів, танкерів, мостів і стадіонів.

У 2020 році в італійському місті Генуя був побудований міст довжиною більше кілометра з 18 500 тонн сталі "Метінвесту". Нова споруда об'єднала дві частини міста після трагічного обвалення моста Моранді.

Унікальним в цілому світі український гірничо-металургійний комплекс робить те, що на сьогодні близько 80% виробленої в країні металургійної продукції поставляється на експорт.

Згідно зі статистикою 2020 року: "Метінвест" перерахував до бюджетів усіх рівнів понад 22 мільярди гривень податків і зборів, закріпившись у переліку найбільших платників податків країни.

Окрім цього, металургійна компанія "Метінвест" очолила рейтинг 100 найбільших приватних компаній країни за версією журналу Forbes Україна.

"Метінвест" забезпечує робочі місця для понад 90 тисяч людей і допомагає генерувати 8% ВВП країни. "Метінвест" виробив 142 мільйонів тонн сталі, чого вистачило б на 20 тисяч Ейфелевих веж або 10 тисяч Дарницьких мостів за 15 років своєї роботи.