Біля Умані міст впав на вантажівку

6 серпня 2024, 13:03
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Джерело:

Поліція Черкаської області

Біля Умані на трасі Київ – Одеса міст обвалився на вантажівку. Правоохоронці попередили, що рух в напрямку Києва тимчасово перекрили.

На трасі «Київ-Одеса» сталася ДТП. На місці працюють поліцейські. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Попередньо, вантажівка здійснила наїзд на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину.

Тимчасово перекритий рух автомобілів в напрямку міста Київ. Поліцейські Управління патрульної поліції в Черкаській області забезпечують рух автомобілів у реверсному режимі.

Плануйте свій маршрут завчасно!

Автор: Діана Квасневська