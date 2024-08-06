Біля Умані міст впав на вантажівку
6 серпня 2024, 13:03Читать новость на русском
Джерело:Поліція Черкаської області
Біля Умані на трасі Київ – Одеса міст обвалився на вантажівку. Правоохоронці попередили, що рух в напрямку Києва тимчасово перекрили.
На трасі «Київ-Одеса» сталася ДТП. На місці працюють поліцейські. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Попередньо, вантажівка здійснила наїзд на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину.
Тимчасово перекритий рух автомобілів в напрямку міста Київ. Поліцейські Управління патрульної поліції в Черкаській області забезпечують рух автомобілів у реверсному режимі.
Плануйте свій маршрут завчасно!