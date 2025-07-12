У Росії міст з вірянами завалився у річку під час прочанської ходи, серед постраждалих – дитина

У суботу, 12 липня, у Вологодській області Росії під час хресної ходи в Нікольському окрузі обвалився підвісний пішохідний міст. Серед постраждалих – дитина.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. У мережі з'явилося відео інциденту.

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Що відомо про обвал мосту?

Інцидент стався на 50-метровому мосту через річку Юг між селищем Дунилівським і селом Дунилово. Конструкція не витримала, коли під церковний дзвін нею рухалися близько 25 вірян.

Постраждали 8 осіб, серед них – учениця 8 класу. У людей переломи, вивихи, садна та забої.

У Росії обвалився міст з прочанами: дивіться відео

На відео видно, як люди йдуть від церкви довгим ланцюжком. Коли міст упав, на допомогу учасникам хресної ходи кинулися інші місцеві жителі.

Нагадаємо, 15 червня в туристичному районі Індії обвалився залізний міст через річку. Унаслідок інциденту в західному штаті Махараштра загинуло щонайменше 2 людини, ще 32 – поранено.