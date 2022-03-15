Міста області не впізнати: Гайдай розповів про руйнування на Луганщині

Глава Луганська ОВА розповів, що ворог продовжує нищити мешканців та населені пункти Луганщини. Сергій Гайдай пояснив, що точні наслідки наразі встановити важко, бо атаки росіян не вщухають.

Зокрема Гайдай розповів, що тільки протягом доби окупанти 57 разів обстріляли міста та селища регіону. Такі дані посадовець оприлюнив 14 березня.

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Окупанти обстрілюють Луганщину

Внаслідок "російського звільнення" є загиблі та поранені мирні мешканці. Порахувати точно вкрай важко, бо обстріли не вщухають. В мережі тільки повідомлення про розшуки людей, багато зниклих,

– заявив Гайдай.

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