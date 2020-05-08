У яких містах карантин після 11 травня буде більш суворим, ніж загальний по Україні

Кабінет Міністрів планує з 11 травня почати послаблювати карантин в Україні та відновлювати роботу бізнесу. Втім, не усі міста планують виходити з обмежень разом з усією країною і мають намір продовжити дію частини з них дещо довше.

Інформацію про те, як окремі міста України планують виходити з карантину, зібрав 24 канал.

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Ми детально розповімо про те, як у кожному обласному центрі відрізнятиметься вихід з карантину. Загалом своєрідне послаблення карантинних обмежень планують в 11 містах або областях:

Київ;

Чернівці;

Івано-Франківськ;

Рівне;

Львів;

Дніпро;

Одеса;

Вінниця;

Житомир;

Черкаси;

Хмельницький.

Київ

Віталій Кличко та столична мерія чи не першими запропонували власний перший етап виходу з карантину. План влади Києва практично повністю збігається з запропонованим послабленням карантину від Кабінету Міністрів.

Водночас у Київській області карантинні обмеження після 11 травня стануть навіть дещо м'якшими, ніж у решті країни. Тимчасовий голова ОДА Василь Володін заявив, що з понеділка відкриють "усе, що розташоване просто неба".

Зокрема, сюди входять і прибережні зони. Поки що уряд нічого не говорив про їхнє відкриття. Віталій Кличко натомість твердо заявив, що на першому етапі вони залишаться закритими.

Чернівці

Мер Чернівців Олексій Каспрук уже заявив, що місто не виходитиме з карантину такими швидкими темпами, як інші регіони.

Міський голова наголосив, що лише в обласному центрі захворіли близько 700 людей, а 3 лікарні уже переповнені хворими. При цьому є 5-денна затримка з тестами на коронавірус, тобто реальна ситуація може бути ще гіршою.

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Разом з тим голова ОДА Сергій Осачук зазначив, що наступне засідання обласної комісії з надзвичайної ситуації відбудеться 11 травня. Саме там і вирішуватиметься питання про можливі послаблення.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську підтримали більшість запропонованих урядом послаблень карантину. Втім в області поки що не дозволятимуть роботу стоматологічних кабінетів. Причина все таж – досі порівняно швидкі темпи поширення хвороби.

Водночас голова ОДА Віталій Федорів заявив, що послаблення карантинних обмежень не є його скасуванням. Щодо роботи стоматологів – алгоритми розроблятимуть трохи згодом.



Як Україна послаблюватиме карантин з 11 травня / інфографіка 24 каналу

Рівне

У Рівному кажуть, що з 11 травня відкриють "усе те, що не заборонено Кабміном". Сюди, зокрема, увійдуть торгові центри, за винятком розважальних зон, і навіть зоопарк, за винятком тераріумів, які розташовані у закритих приміщеннях.

Крім того, відтепер у місті на годину довше працюватиме громадський транспорт, хоча й надалі у режимі спецперевезень. Також додадуть кілька маршрутів.

Львів

У Львові теж певний час карантин буде більш жорстким, ніж дозволив уряд. Зокрема, після 11 травня роботу так і не почнуть магазини одягу та взуття, а також салони краси та перукарні.

Їхню долю вирішуватиме засідання комісії надзвичайних ситуацій вже 12 травня. Мер Львова Андрій Садовий пояснив, що такий крок є вимушеним через зростання кількості хворих у місті.

Дніпро

Тут ситуація дещо цікава, адже міська влада дозволила людям гуляти зеленими зонами ще з 4 травня. Мер Борис Філатов тоді пояснив, що у постанові Кабміну буцімто знайшли "лазівку".

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Відкритими вони залишаться і після 11 травня. Крім того, дніпрянам також дозволять прогулянки набережною – найбільшою в Європі.

Одеса

Тут міський голова Геннадій Труханов вирішив повторити "подвиг" свого колеги з Черкас Анатолія Бондаренка – заявив про вихід міста з карантину.

Він заявив, що в Одесі уже чекають на початок пляжного сезону та приїзд туристів. Крім того, він запевнив, що у випадку спалаху коронавірусу, усю відповідальність за це нестиме місцева влада.

Вінниця

Міська влада планує вже з 11 травня випустити на вулиці увесь муніципальний транспорт. Мер Сергій Моргунов заявив, що вхід і вихід буде можливий лише через передні двері, а оплата – лише безготівкова.

Житомир

Тут з 9 до 12 травня діятиме посилений карантин, а вже опісля його послаблюватимуть як і в решті країни. Крім того, з 11 травня у транспорті можна буде їздити без спеціальних перепусток.

Черкаси

У центральноукраїнському місті вихід з карантину буде абсолютно таким самим, як і на більшості території нашої країни. Втім цікавою є передісторія.

Усі пам'ятають, як мер Анатолій Бондаренко самовільно вирішив послабити карантин, а Володимир Зеленський та Арсен Аваков слали йому привіти. Втім потім це рішення призупинив суд.

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Хмельницький

Це місто теж дещо швидше почало вихід з карантину. Мер Олександр Симчишин заявив про відновлення роботи продуктових ринків і кавових кіосків ще з 1 травня. Надалі вихід з обмежень буде звичним для решти країни.

Ситуація в інших містах та областях

Ще низці областей та обласних центрів вихід з карантину планують проводити у тому ж режимі, у якому дозволяє Кабінет Міністрів України. Сюди належать:

Тернопільська область;

Закарпатська область;

Харківська область;

Волинська область;

Кіровоградська область;

Запорізька область;

Полтавська область;

Миколаївська область;

Херсонська область;

Сумська область;

Донецька область;

Чернігівська область;

Луганська область.

Сюди не належать окуповані регіони Донецької та Луганської областей, а також АР Крим. На них українська влада наразі не має жодного впливу.